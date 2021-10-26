Американские читатели поддержали мнение Путина по вопросу гендерного воспитания детей
Читатели американского сайта Breitbart поддержали мнение российского лидера Владимира Путина, который раскритиковал манеру воспитания детей на Западе на фоне навязывания новых гендерных принципов, сообщают «Известия».
В публикации автор процитировал слова главы государства с ежегодного собрания в рамках дискуссионного клуба «Валдай». Там Путин назвал смену пола у детей преступлением против человечности.
Ряд читателей поддержали слова президента России. «И он прав!» — написал в пользователь с ником I want to leave this planet. «А можно его выбрать в лидеры нашей Консервативной партии, пока она не сломалась окончательно?» — предложил al-Fie.
«Есть ли шанс получить убежище [в России]?» — написал peter watson.
Путин во время Валдайского форума назвал чудовищным то, что на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой и наоборот.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru