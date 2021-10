Американские читатели поддержали мнение Путина по вопросу гендерного воспитания детей

В публикации автор процитировал слова главы государства с ежегодного собрания в рамках дискуссионного клуба «Валдай». Там Путин назвал смену пола у детей преступлением против человечности.

Ряд читателей поддержали слова президента России. «И он прав!» — написал в пользователь с ником I want to leave this planet. «А можно его выбрать в лидеры нашей Консервативной партии, пока она не сломалась окончательно?» — предложил al-Fie.

«Есть ли шанс получить убежище [в России]?» — написал peter watson.

Путин во время Валдайского форума назвал чудовищным то, что на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой и наоборот.