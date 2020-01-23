Трех россиян заподозрили в покушении на болгарского торговца оружием
Болгарский суд обвинил трех россиян в попытке отравить местного бизнесмена и торговца оружием Эмилияна Гебрева, сообщает Bloomberg.
Имена подозреваемых пока не разглашаются, однако известно, что их, в том числе, обвиняют в попытке устранения сына предпринимателя и сотрудника его компании.
Судебные органы Болгарии уже добились европейского ордера на арест подозреваемых россиян.
Ранее газета Tribune de Geneve сообщила о том, что в швейцарском Давосе якобы были задержаны двое россиян с дипломатическими паспортами, которые якобы могли готовить покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
В российском посольстве в Женеве назвали эту историю «высосанной из пальца»
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Трех россиян заподозрили в покушении на болгарского торговца оружием
- Коронавирус испортил китайцам празднование Нового года
- Зеленский отказался посетить форум по Холокосту в Израиле
- Население Украины сократилось почти на 12 млн человек
- Названа причина смерти актера «Интернов» Перова