Трех россиян заподозрили в покушении на болгарского торговца оружием

Имена подозреваемых пока не разглашаются, однако известно, что их, в том числе, обвиняют в попытке устранения сына предпринимателя и сотрудника его компании.

Судебные органы Болгарии уже добились европейского ордера на арест подозреваемых россиян.

Ранее газета Tribune de Geneve сообщила о том, что в швейцарском Давосе якобы были задержаны двое россиян с дипломатическими паспортами, которые якобы могли готовить покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

В российском посольстве в Женеве назвали эту историю «высосанной из пальца»

