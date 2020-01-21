В посольстве РФ назвали «шуткой» задержание «шпионов» в Швейцарии

В статье говорилось о том, что двое россиян привлекли внимание полицейских в кантоне Граубюнден. При проверке они якобы сначала представились сантехниками, а затем предъявили дипломатические паспорта. Впоследствии они покинули территорию страны.

Сам Браудер в Twitter заявил, что, предположительно, это была «шпионская операция России» против него.

В свою очередь секретарь посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов заявил ТАСС, что дипломатические паспорта выдаются только высокопоставленным чиновникам. Утверждения о том, что задержанные якобы представились сантехниками, дипломат назвал «неуместной шуткой».

В декабре 2018 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Следствие полагает, что созданное им преступное сообщество нанесло России ущерб на сумму более 10 млрд рублей.

