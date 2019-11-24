Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии

Названы восемь сотрудников ГРУ, которых расследователи из Bellingcat, The Insider и немецкой Der Spiegel включили в «группу отравителей». Агентов военной разведки из России обвиняют в причастности к воздействию ядом «Новичок» на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, а также - к отравлению сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Расследователи пришли к своим выводам на основе сопоставления данных загранпаспортов авиапассажиров. Отмечается, что такие документы обладают особенностью – для сотрудников спецслужб заграничные паспорта выпускаются сериями, и их номера могут следовать друг за другом.