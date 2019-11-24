Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии
Названы восемь сотрудников ГРУ, которых расследователи из Bellingcat, The Insider и немецкой Der Spiegel включили в «группу отравителей». Агентов военной разведки из России обвиняют в причастности к воздействию ядом «Новичок» на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, а также - к отравлению сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.
Расследователи пришли к своим выводам на основе сопоставления данных загранпаспортов авиапассажиров. Отмечается, что такие документы обладают особенностью – для сотрудников спецслужб заграничные паспорта выпускаются сериями, и их номера могут следовать друг за другом.
Также авторы материала сравнивали фото предполагаемых сотрудников ГРУ, поданных для получении визы, с «российскими базами данных», пишет РБК.
В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
По версии расследователей, сотрудники ГРУ бывали в Болгарии до и во время отравления там бизнесмена Емельяна Гебрева, которого местное издание «24 часа» называло торговцем оружия.
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