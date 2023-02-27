«Транснефть» назвала причину приостановки экспорта нефти в Польшу
Нефтепроводная компания «Транснефть» должна была прокачать нефть из России на нефтеперерабатывающие заводы Польши в конце февраля согласно утвержденному Минэнерго экспортному графику, однако этого не произошло из-за различных нарушений. Об этом заявил советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.
По его словам, не были оформлены маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита, а также в график были внесены корректировки, исключающие поставки для польских покупателей.
Демин отметил, что оформление маршрутных поручений осуществляется отправителями грузов.
Ранее компания «Транснефть» опровергла данные об ударе по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщило агентство НСН.
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