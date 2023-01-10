«Слезть с сырьевой иглы»: Россия теряет нефтяные доходы
Российская нефть торгуется ниже ценового потолка ЕС и G7, а ее экспорт кратно падает, на этом фоне власти допускают сокращение добычи нефти, а эксперты – прекращения баснословной прибыли от сырьевой экономики.
Российская нефть марки Urals торговалась 6 января в Приморске по $37,8 за баррель, что ниже ценового потолка, введенного государствами Евросоюза и G7. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
В агентстве объясняют это возросшей зависимостью России от Индии и Китая в условиях действия введенных Западом ограничений. В сложившейся ситуации Москва, как считают в Bloomberg, вынуждена продавать нефть с дисконтом, чтобы конкурировать с ближневосточными поставками.
Так, эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю вступило в силу с 5 декабря прошлого года. Тогда же начал действовать потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. В ответ Россия запретила продажу сырья всем, кто предусматривает такой лимит в контрактах.
В начале января Минфин РФ сообщил, что средняя цена на нефть Urals в декабре обвалилась на 24% к предыдущему месяцу: Urals в прошлом месяце стоила в среднем $50,47 за баррель. Это в 1,44 раза ниже, чем в декабре 2021 года, когда ее цена составляла $72,71 за баррель.
При этом Bloomberg со ссылкой на отслеживаемые агентством данные о перемещении судов сообщал, что экспорт нефти из России в последние четыре недели 2022 года упал до минимума с его начала. Согласно данным, морские поставки нефти из России в декабре упали на 117 тысяч баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей в сутки в среднем. В «Транснефти» заявляли, что морским поставкам сырья помешала плохая погода. Однако, указало агентство, свою роль могла сыграть и нехватка судов после введения ЕС эмбарго.
На фоне сокращения экспорта нефти, российские власти допустили и сокращение ее добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак в декабре заявлял, что Россия на фоне неопределенной ситуации может снизить добычу нефти, но не намного.
«Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения добычи нефти, поскольку эта ситуация неопределенная. Большая волатильность на сегодняшний день. Я не думаю, что это будут какие-то большие объемы, тем не менее мы не исключаем», - приводит РИА Новости слова Новака.
Между тем некоторые эксперты считают, что после окончания спецоперации на Украине произойдет ликвидация экспортной модели российской экономики в ее первоначальном виде. Экс-советник президента России, доктор экономических наук, академик РАН Сергей Глазьев заявил, что данные Минфина о среднемесячных ценах Urals показывают начало «новой нормальности». По его словам, $50,47 за баррель при средней цене Brent в $80,9 означают расширение дисконта до рекордных 37-38%.
«Теперь условия предполагают неизбежный дисконт к мировым ценам и рынок моно-покупателя или главного покупателя в лице Китая и Индии, что позволит им «заламывать руки» российских экспортерам в сражении за более выгодные условия. В отсутствии альтернатив – выбора другого нет. Новая реальность – это существенный дисконт к мировым ценам в 30-50%, ограниченная способность к замещению экспорта в недружественные страны азиатским направлением из-за инфраструктурных, логистических и политических ограничений», - написал экономист в своем Telegram-канале.
Однако Глазьев подчеркнул, что полностью сырьевая экономика в России не исчезнет. Он объяснил, что она сильно сократится и перестанет приносить баснословные прибыли.
«Не значит, что сырьевая экономика в России исчезнет. Она просто сократится в разы и перестанет приносить баснословные прибыли. Плюс в этом есть – обстоятельства вынуждают слезть с сырьевой иглы и начать диверсифицировать экономику, как неизбежное условие для выживания. Вот здесь точно нет выбора», - резюмировал экс-советник президента.
Кроме того, многие специалисты отмечают, что в 2023 году у России могут начать формироваться новые торговые отношения и цепочки поставок сырья. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев в разговоре с газетой «Известия» заявил, что не исключены наращивание торговли России с Азией, резкое снижение отечественного экспорта в ЕС и нехватка сырья для европейцев, что будет приводить к колебаниям цен.
Так, президент России Владимир Путин еще в июле предупреждал, что западные страны в ситуации с потолком цен на нефть наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, потому что в итоге цены «взлетят до небес», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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