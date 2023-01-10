«Слезть с сырьевой иглы»: Россия теряет нефтяные доходы

В агентстве объясняют это возросшей зависимостью России от Индии и Китая в условиях действия введенных Западом ограничений. В сложившейся ситуации Москва, как считают в Bloomberg, вынуждена продавать нефть с дисконтом, чтобы конкурировать с ближневосточными поставками.

Так, эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю вступило в силу с 5 декабря прошлого года. Тогда же начал действовать потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. В ответ Россия запретила продажу сырья всем, кто предусматривает такой лимит в контрактах.

В начале января Минфин РФ сообщил, что средняя цена на нефть Urals в декабре обвалилась на 24% к предыдущему месяцу: Urals в прошлом месяце стоила в среднем $50,47 за баррель. Это в 1,44 раза ниже, чем в декабре 2021 года, когда ее цена составляла $72,71 за баррель.