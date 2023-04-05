Трамп заявил, что юристы не видят перспектив возбужденного против него дела

«Провалившийся прокурор впервые в истории выдвигает обвинения против бывшего президента США на основаниях, про которые все юристы и аналитики говорят - тут дела нет», — цитирует Трампа ТАСС.

Экс-президент назвал процесс «преследованием».

Накануне суд Манхэттена предъявил политику обвинения по 34 пунктам, касающимся подлога деловых документов и преступного сговора. Трамп считает себя невиновным.

