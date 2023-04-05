Трамп заявил, что юристы не видят перспектив возбужденного против него дела
Перспектив у дела против экс-президента США Дональда Трампа, возбужденного прокуратурой в Нью-Йорке, нет. Об этом заявил сам бывший глава государства в ходе выступления перед сторонниками во Флориде.
«Провалившийся прокурор впервые в истории выдвигает обвинения против бывшего президента США на основаниях, про которые все юристы и аналитики говорят - тут дела нет», — цитирует Трампа ТАСС.
Экс-президент назвал процесс «преследованием».
Накануне суд Манхэттена предъявил политику обвинения по 34 пунктам, касающимся подлога деловых документов и преступного сговора. Трамп считает себя невиновным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru