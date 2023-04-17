СМИ: Трамп получил $15,4 млн на предвыборную кампанию после предъявления ему обвинений

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил на предвыборную кампанию 15,4 миллиона долларов за две недели после того, как жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений по делу о подлоге финансовых документов. Об этом сообщил CNN со ссылкой на штаб предвыборной кампании экс-главы Белого дома.

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Отмечается, что подобный рост пожертвований показывает, как сторонники сплотились вокруг Трампа после предъявления ему обвинений. При этом CNN указал, что юридические проблемы пошли на пользу не только в политическом, но и в финансовом плане.

Ранее Трамп заявил, что признание его виновным в фальсификации деловой документации не заставит его отказаться от участия в президентских выборах. При этом Трамп назвал нереалистичным намерение главы Белого дома Джо Байдена переизбраться на второй срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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