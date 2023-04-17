СМИ: Трамп получил $15,4 млн на предвыборную кампанию после предъявления ему обвинений
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил на предвыборную кампанию 15,4 миллиона долларов за две недели после того, как жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений по делу о подлоге финансовых документов. Об этом сообщил CNN со ссылкой на штаб предвыборной кампании экс-главы Белого дома.
Отмечается, что подобный рост пожертвований показывает, как сторонники сплотились вокруг Трампа после предъявления ему обвинений. При этом CNN указал, что юридические проблемы пошли на пользу не только в политическом, но и в финансовом плане.
Ранее Трамп заявил, что признание его виновным в фальсификации деловой документации не заставит его отказаться от участия в президентских выборах. При этом Трамп назвал нереалистичным намерение главы Белого дома Джо Байдена переизбраться на второй срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 094 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+6 841 / сут.
- Три человека погибли в результате взрыва газа в казахстанском Жанаозене
- В России могут ввести лимит на покупку валюты при выкупе активов уходящих компаний
- Южная Корея и США начали крупномасштабные воздушные учения
- СМИ: Новый транш МВФ для Украины вызвал гнев глобального Юга
- Тайвань зафиксировал приближение к острову 18 летательных аппаратов ВМС НОАК
- Главы МИД стран G7 обсудили проблему «обхода санкций» Россией
- Умер актер из «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин
- В МИД заявили, что российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата
- СМИ: Трамп получил $15,4 млн на предвыборную кампанию после предъявления ему обвинений
- Источник: Костомарову предстоят несколько операций перед протезированием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru