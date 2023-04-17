СМИ: Трамп получил $15,4 млн на предвыборную кампанию после предъявления ему обвинений

Отмечается, что подобный рост пожертвований показывает, как сторонники сплотились вокруг Трампа после предъявления ему обвинений. При этом CNN указал, что юридические проблемы пошли на пользу не только в политическом, но и в финансовом плане.

Ранее Трамп заявил, что признание его виновным в фальсификации деловой документации не заставит его отказаться от участия в президентских выборах. При этом Трамп назвал нереалистичным намерение главы Белого дома Джо Байдена переизбраться на второй срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

