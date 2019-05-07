Трампу грозят импичментом

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси рассказала, что может стать основанием для объявления импичмента президенту Дональду Трампу. По ее словам, таковым является игнорирование повесток в суд со стороны администрации Трампа и Минюста США, сообщает НСН.

В частности, речь идет о допросе бывшего юриста Белого дома Дона МакГана, который ранее рассказал Роберту Мюллеру, возглавлявшему «российское дело», о попытках Трампа лишить спецпрокурора должности. Об этом говорилось в докладе Мюллера по итогам двухлетнего расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года и якобы сговора штаба Трампа с Москвой. Конгрессу была предоставлена отредактированная Минюстом США версия доклада, в связи с продолжающимися расследованиями и другими ограничениями раскрытия информации.

В апреле Судебный комитет Палаты представителей отправил МакГану повестку, по которой он должен был предоставить необходимые документы до вторника, 7 мая. Однако нынешний юрист Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что президент Трамп может использовать свою исполнительную привилегию и не допустить передачи документов.

Спикер Палаты представителей Пелоси напомнила, что одним из оснований для импичмента президенту Ричарду Никсону было игнорирование повесток от Конгресса.

«Это может быть основанием для импичмента. Каждый день он (президент Дональд Трамп – прим. НСН) препятствует правосудию, говоря, что этот человек должен давать показания, а этот не должен», — цитирует спикера Пелоси спецкор НСН.

Кроме того, Минюст США отказывается выполнять требование Судебного комитета Палаты представителей предоставить полную неотредактированную версию доклада Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы, пишет Bloomberg. Председатель комитета Джеральд Надлер в этой связи объявил голосование по обвинению генпрокурора Уильяма Барра в неуважении к суду.