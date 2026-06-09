Трамп заявил об уничтожении иранцами вертолета Apache возле Омана

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в уничтожении американского вертолета Apache AH-64, упавшего у берегов Омана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, заявив о необходимости ответных действий со стороны Вашингтона.

По словам американского лидера, инцидент произошел прошлой ночью во время патрулирования Ормузского пролива. Трамп уточнил, что оба пилота, находившиеся на борту, остались живы и не получили серьезных травм. Тем не менее, президент подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны ответить на данное нападение.

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Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о падении вертолета Apache при патрулировании. Военное ведомство уточнило, что оба пилота были спасены в течение примерно двух часов, их состояние оценивается как стабильное.

Между тем СМИ подсчитали, что Трамп заявлял о скорой сделке с Ираном уже 37 раз, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранДональд Трамп

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