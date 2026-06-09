Трамп заявил об уничтожении иранцами вертолета Apache возле Омана
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в уничтожении американского вертолета Apache AH-64, упавшего у берегов Омана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, заявив о необходимости ответных действий со стороны Вашингтона.
По словам американского лидера, инцидент произошел прошлой ночью во время патрулирования Ормузского пролива. Трамп уточнил, что оба пилота, находившиеся на борту, остались живы и не получили серьезных травм. Тем не менее, президент подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны ответить на данное нападение.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о падении вертолета Apache при патрулировании. Военное ведомство уточнило, что оба пилота были спасены в течение примерно двух часов, их состояние оценивается как стабильное.
Между тем СМИ подсчитали, что Трамп заявлял о скорой сделке с Ираном уже 37 раз, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сомнолог раскрыл россиянам опасность сна при включенном свете
- Юрий Лоза рассказал, кто должен представлять Россию на новом «Интервидении»
- Трамп заявил об уничтожении иранцами вертолета Apache возле Омана
- Президент Эстонии анонсировал летнее окно возможностей для мира на Украине
- Госдума ввела штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы
- Пентагон признал уязвимость баз ВВС США перед атаками дронов
- Минфин рассказал, скольких предпринимателей коснется сохранение порога выручки
- Долина обратилась в суд за возмещением ущерба на 176 млн рублей
- СМИ: Второй за сутки взрыв автомобиля произошел в Москве
- Нефтью не затопит: Как открытие Ормузского пролива изменит цены на топливо