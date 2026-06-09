Трамп заявил об уничтожении иранцами вертолета Apache возле Омана

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в уничтожении американского вертолета Apache AH-64, упавшего у берегов Омана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, заявив о необходимости ответных действий со стороны Вашингтона.

По словам американского лидера, инцидент произошел прошлой ночью во время патрулирования Ормузского пролива. Трамп уточнил, что оба пилота, находившиеся на борту, остались живы и не получили серьезных травм. Тем не менее, президент подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны ответить на данное нападение.