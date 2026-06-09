СМИ: Трамп заявлял о скорой сделке с Ираном уже 37 раз

Президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Ираном, по меньшей мере 37 раз. Об этом сообщает CNN.

Телеканал подсчитал, что Трамп почти четыре десятка раз в социальных сетях, в публичных выступлениях и в телефонных беседах со СМИ прямо заявлял о близком соглашении либо утверждал, что Тегеран «отчаянно стремится его заключить». В последний раз глава Белого дома озвучил мысль о сделке 8 июня.

«Трамп продолжает об этом говорить либо потому что он пребывает в заблуждении, либо пытается успокоить финансовые рынки, либо он считает, что сможет воплотить это в жизнь», - отмечает СМИ.

Ранее президент США заявил, что в случае неудачи в переговорах с Тегераном Вашингтон может ввести спецназ на иранскую территорию, пишет Ura.ru.

