Трамп в шутку предложил «бомбить Россию» под видом Китая

В своей речи Трамп заявил, что американские флаги на истребителях F-22 следует заменить китайскими и «выбомбить из России д*****», пишет Ura.ru.

«Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай". И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — заявил экс-президент.

Ранее Трамп назвал виновных в обострении ситуации на Украине. По мнению бывшего президента, ответственность за это несут нынешний лидер США Джо Байден, НАТО и Запад, напоминает РЕН ТВ.

