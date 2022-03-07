Трамп в шутку предложил «бомбить Россию» под видом Китая

Бывший президент США Дональд Трамп в шутку предложил начать бомбить Россию, но обвинить в этом Китай. Об этом экс-глава государства заявил, выступая для спонсоров Республиканской партии, пишет The Washington Post.

Трамп назвал виновных в эскалации на Украине

В своей речи Трамп заявил, что американские флаги на истребителях F-22 следует заменить китайскими и «выбомбить из России д*****», пишет Ura.ru.

«Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай". И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — заявил экс-президент.

Ранее Трамп назвал виновных в обострении ситуации на Украине. По мнению бывшего президента, ответственность за это несут нынешний лидер США Джо Байден, НАТО и Запад, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп
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