Трамп: США больше не уважают

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США в мире перестали уважать, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, сейчас страной «руководят некомпетентные люди». Как считает политик, именно отсутствие уважения к Америке может стать причиной начала Третьей мировой войны. Трамп не исключил, что при переходе на полномасштабные боевые действия есть вероятность использования ядерного оружия.

Ранее бывший президент США в шутку предложил начать бомбить Россию, но обвинить в этом Китай. По его словам, американские флаги на истребителях F-22 следует заменить китайскими и «выбомбить из России д*****».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ВойнаСШАДональд Трамп
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