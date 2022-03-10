Трамп: США больше не уважают

По его словам, сейчас страной «руководят некомпетентные люди». Как считает политик, именно отсутствие уважения к Америке может стать причиной начала Третьей мировой войны. Трамп не исключил, что при переходе на полномасштабные боевые действия есть вероятность использования ядерного оружия.

Ранее бывший президент США в шутку предложил начать бомбить Россию, но обвинить в этом Китай. По его словам, американские флаги на истребителях F-22 следует заменить китайскими и «выбомбить из России д*****».

