Трамп заявил о возможном возвращении США в ВОЗ
Глава США Дональд Трамп на встрече с избирателями в штате Пенсильвания заявил, что может вернуть страну в список участников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но с меньшим объемом взносов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Трампа, членские взносы в 500 миллионов долларов ежегодно не окупались, так как страна плохо справилась с пандемией коронавирусной инфекции. В пример президент привел КНР, взносы которой составляют 39 миллионов долларов и которая при этом понесла меньшие потери от COVID-19.
По мнению американского лидера, США может вернуться в организацию за "гораздо меньшие деньги". Также Трамп напомнил, что население Китая во много раз превышает численность американцев, и подчеркнул, что может привести множество примеров такого невыгодного для США сотрудничества с мировыми альянсами.
О намерении выйти из состава ВОЗ Трамп объявил 29 мая текущего года. Также Трамп публично обвинил организацию в предвзятости и ангажированности. Трамп также неоднократно заявлял о вине Китая и ВОЗ в распространении новой коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru