Трамп заявил о возможном возвращении США в ВОЗ

Глава США Дональд Трамп на встрече с избирателями в штате Пенсильвания заявил, что может вернуть страну в список участников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но с меньшим объемом взносов. Об этом сообщает ТАСС.



По словам Трампа, членские взносы в 500 миллионов долларов ежегодно не окупались, так как страна плохо справилась с пандемией коронавирусной инфекции. В пример президент привел КНР, взносы которой составляют 39 миллионов долларов и которая при этом понесла меньшие потери от COVID-19.