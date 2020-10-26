Новый Брежнев? Байден забыл имя президента США

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден не смог вспомнить имени своего соперника по предстоящим выборам Дональда Трампа.

Во время выступления на онлайн-мероприятии в воскресенье Байден два раза назвал Трампа Джорджем. Как предположили американцы, он, скорее всего, перепутал Трампа с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим.

Бывший вице-президент за время нынешней предвыборной кампании с завидным постоянством веселит американцев своей рассеянностью и оговорками. Буквально две недели назад в беседе с журналистами Джо Байден забыл, как зовут Митта Ромни, а также сенатор тот или все еще губернатор. Байден также вновь перепутал, куда баллотируется он сам – в президенты или в сенат, заявив о последнем варианте. В прошлый раз Байден «ляпнул» про то, что он баллотируется в сенат, выступая в Южной Каролине.

Сомнения в адекватности оценки Байденом окружающей действительности, которые всякий раз после таких оговорок пытается посеять в общественном мнении Дональд Трамп, кажутся не лишенными оснований. Особенно после того, как Байдену привиделось, что Трамп уже дважды выигрывал выборы. Говоря о необходимости набрать большинство в штатах Огайо и Флорида, Байден назвал эти штаты «критически важными», указав, что в них «Трамп с большим отрывом победил в предыдущие два раза».

Трамп и в этот раз не упустил возможности посмеяться над 77-летним оппонентом, которому он придумал прозвище «сонный Джо».

«Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему закончить интервью», - написал Трамп в твиттере.

Впрочем, сам Трамп тоже недавно оконфузился похожим образом – он перепутал должность своего французского коллеги. На митинге в Мичигане Трамп назвал Эммануэля Макрона премьер-министром Франции.

В другой раз Трамп назвал главу компании Apple Тима Кука Тимом Эпплом, а в твиттере потом пояснил, что просто хотел сэкономить время и слова.

Американцам, конечно, стоит посочувствовать. Трамп тоже не молод, хоть и старается выглядеть бодро, будучи на три года моложе своего политического соперника.

При любом итоге президентских выборов они рискуют получить во главе государства подобие Леонида Брежнева времен заката:

«Леонид Ильич принял английского посла… за французского и имел с ним теплую дружескую беседу».

