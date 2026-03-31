СМИ: Иран наживается на нападении США и Израиля

После начала боевых действий со стороны США и Израиля экспорт нефти Ирана держится на уровне около 1,3–1,6 млн баррелей в сутки, сообщает The Economist.

СМИ: Исход конфликта с Ираном связывают с Ормузским проливом

По данным издания, доходы страны выросли почти вдвое из-за скачка цен. Ормузский пролив, пропускавший до 15% мировой нефти, фактически перекрыт Тегераном. Из-за этого Саудовская Аравия недополучает около $488 млн в день, суммарные потери региона доходят до $1,1 млрд ежедневно. При этом иранские танкеры продолжают ходить через пролив.

The Economy пишет, что основной объем иранских энергоносителей уходит в Китай — до 90% экспорта. Расчёты ведутся в юанях. Поставки также идут через «теневой флот». При ценах выше $90 за баррель Иран получает около $910 млн в неделю, сохраняя прежние объёмы.

Ранее Тегеран пригрозил перекрыть вход в Суэцкий канал в случае наземной операции США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
