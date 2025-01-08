Трамп заявил о понимании требования Москвы о недопустимости вступления Киева в НАТО
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго выразил понимание позиции Москвы, которая выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс.
По его словам, долгие годы Россия, еще до президента Владимира Путина, «говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной». «А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО», — заявил политик.
Трамп отметил, что конфликт вокруг Украины — это провал уходящего американского президента Джо Байдена. Избранный президент также указал, что знает о готовности Путина к контактам с ним, но пока не может сказать, когда это произойдет.
Ранее стало известно, что спецпосланник Трампа отложил визит в Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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