Трамп заявил о понимании требования Москвы о недопустимости вступления Киева в НАТО

По его словам, долгие годы Россия, еще до президента Владимира Путина, «говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной». «А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО», — заявил политик.

Трамп отметил, что конфликт вокруг Украины — это провал уходящего американского президента Джо Байдена. Избранный президент также указал, что знает о готовности Путина к контактам с ним, но пока не может сказать, когда это произойдет.

Ранее стало известно, что спецпосланник Трампа отложил визит в Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

