СМИ: Cпецпосланник Трампа отложил визит в Киев

Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев, а также другие европейские столицы. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Агентство отмечает, что первый визит Келлога в украинскую столицу должен был состояться в начале января. Также команда спецпосланника планировала посетить ряд европейских городов, в том числе Рим и Париж. Однако поездку отложили.

Как ожидается, Келлог прибудет на Украину после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Дата поездки пока не определена.

Ранее Кит Келлог рассказал, что Дональд Трамп хочет «справедливого, надежного и устойчивого» мира на Украине, напоминает «Свободная пресса».

