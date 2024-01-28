Байден назвал Трампа «действующим президентом»

Это произошло на ужине демократической партии в Южной Каролине. Затем Байден продолжил, называя Трампа «бывшим президентом». Он также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание.

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

