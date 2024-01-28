Байден назвал Трампа «действующим президентом»
28 января 202405:40
Американский лидер Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» президентом, сообщает РИА Новости.
Это произошло на ужине демократической партии в Южной Каролине. Затем Байден продолжил, называя Трампа «бывшим президентом». Он также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание.
Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru