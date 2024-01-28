Байден назвал Трампа «действующим президентом»

Американский лидер Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» президентом, сообщает РИА Новости.

Рейтинг Байдена за год составил 39,8%

Это произошло на ужине демократической партии в Южной Каролине. Затем Байден продолжил, называя Трампа «бывшим президентом». Он также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание.

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДжо БайденДональд Трамп

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