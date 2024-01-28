Байден высмеял Трампа, назвав его неудачником
28 января 202409:47
Американский лидер Джо Байден высмеял своего предшественника Дональда Трампа, сообщает Politico.
Президент на предвыборном ужине в Южной Каролине назвал его неудачником. Выступление Байден построил на контрасте между достижениями своей работы в Белом доме и провалами экс-президента.
Трампа Байден назвал неудачником и пообещал «победить его снова».
Ранее Байден назвал Трампа «действующим президентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru