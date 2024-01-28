Байден высмеял Трампа, назвав его неудачником

Американский лидер Джо Байден высмеял своего предшественника Дональда Трампа, сообщает Politico.

Трамп: Байден посмешище, которое «оккупировало Белый дом»

Президент на предвыборном ужине в Южной Каролине назвал его неудачником. Выступление Байден построил на контрасте между достижениями своей работы в Белом доме и провалами экс-президента.

Трампа Байден назвал неудачником и пообещал «победить его снова».

Ранее Байден назвал Трампа «действующим президентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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