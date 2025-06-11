Трамп объявил о заключении сделки с Китаем

Делегации США и Китая договорились о снижении взаимных таможенных пошлин. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.

Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против Китая

Соглашение предусматривает снижение США пошлин на китайские товары до 55%, а Пекином на американские — до 10%. Китайские студенты будут допущены в колледжи и университеты Соединённых Штатов, а Китай будет поставлять редкоземельные металлы.

«Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному согласованию мной и председателем Си. Отношения прекрасные», - написал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что всегда с симпатией относился к лидеру Китая Си Цзиньпину, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Reuters
ТЕГИ:Дональд ТрампПошлиныСоглашениеСШАКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры