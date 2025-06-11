Трамп объявил о заключении сделки с Китаем
Делегации США и Китая договорились о снижении взаимных таможенных пошлин. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.
Соглашение предусматривает снижение США пошлин на китайские товары до 55%, а Пекином на американские — до 10%. Китайские студенты будут допущены в колледжи и университеты Соединённых Штатов, а Китай будет поставлять редкоземельные металлы.
«Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному согласованию мной и председателем Си. Отношения прекрасные», - написал глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что всегда с симпатией относился к лидеру Китая Си Цзиньпину, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru