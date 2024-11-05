Карликовая бегемотиха Му Денг из Таиланда предсказала победу Трампу

Перед маленькой бегемотихой поставили два угощения, на одном из которых было имя Трампа, а на другом - кандидата от демократов Каалы Харрис.

Так, Му Денг выбрала фруктовый торт с именем Трампа. Лакомство с Харрист смотрители зоопарка Khao Kheow в тайском городе Сирача передали маме бегемотихи.

Ранее Трамп допустил, что может проиграть на президенских выборах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

