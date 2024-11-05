Карликовая бегемотиха Му Денг из Таиланда предсказала победу Трампу
Карликовая бегемотиха Му Денг, которая стала звездой соцсетей, предсказала победу экс-президента США, кандидата в главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает The Independent.
Перед маленькой бегемотихой поставили два угощения, на одном из которых было имя Трампа, а на другом - кандидата от демократов Каалы Харрис.
Так, Му Денг выбрала фруктовый торт с именем Трампа. Лакомство с Харрист смотрители зоопарка Khao Kheow в тайском городе Сирача передали маме бегемотихи.
Ранее Трамп допустил, что может проиграть на президенских выборах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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