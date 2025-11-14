Вэнс заявил, что Дональд Трамп очень здоров
Лидер США Дональд Трамп здоров, и вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу не придется вступать в должность главы государства. Об этом заявил сам Вэнс в интервью Fox News.
«Трамп очень здоров. Если бы я работал при [экс-президенте Соединенных Штатов Джо] Байдене, я бы волновался каждый день», – отметил Вэнс.
Вице-президент указал, что старается не думать о необходимости быть в постоянной готовности занять должность главы государства.
Кроме того, Вэнс высказался о возможном участии в следующих президентских выборах в 2028 году. По его словам, он будет думать об этом после завершения промежуточных выборов в конгресс и обсудит вопрос с Трампом.
Ранее вице-президент заявлял, что Дональд Трамп находится в отличной физической форме и может реализовать масштабные инициативы на благо американцев, пишет Ura.ru.
