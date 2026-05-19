Рейтинг одобрения американцами Трампа упал до 35 процентов
Рейтинг одобрения работы Дональда Трампа на посту президента США снизился до 35%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Рейтер и социологической компанией Ipsos.
Согласно данным исследования, которое проводилось с 15 по 18 марта, текущий показатель на один процентный пункт ниже результатов аналогичного опроса, проведённого в начале месяца.
Среди сторонников Республиканской партии уровень неодобрения действий американского лидера достиг 21%, тогда как после его вступления в должность в январе 2025 года эта цифра составляла лишь 5%. При этом около 79% республиканцев полагают, что Трамп успешно справляется с президентскими обязанностями.
.Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН указал условия объявления Трампу импичмента.
