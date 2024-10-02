СМИ: Израиль ночью мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку
2 октября 202402:30
Армия Израиля в ночь на 2 октября нанесет удары по целям на территории всего Ближнего Востока, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что речь идет о серии мощных ударов.
Ранее Израиль предупреждал Иран о возможно ударе по ядерным объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru