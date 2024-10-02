СМИ: После удара Ирана уничтожена израильская база Неватим

В Израиле авиабаза «Неватим» в пустыне Негев уничтожена Ираном, сообщает агентство Tasnim.

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Она была ликвидирована в результате ракетной атаки.

Ранее Иран заявил, что ответ на новые провокации будет мощнее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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