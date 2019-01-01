Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана

После инцидента с американским беспилотником Дональд Трамп заявил, что Иран совершил «большую ошибку». Об этом президент США написал в своём Twitter.

В четверг, 20 июня, стало известно, что иранские военные сбили американский беспилотник, после того, как он нарушил воздушное пространство страны в её южной части. Позже в США заявили, что аппарат был сбит над Ормузским проливом.