Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана
После инцидента с американским беспилотником Дональд Трамп заявил, что Иран совершил «большую ошибку». Об этом президент США написал в своём Twitter.
В четверг, 20 июня, стало известно, что иранские военные сбили американский беспилотник, после того, как он нарушил воздушное пространство страны в её южной части. Позже в США заявили, что аппарат был сбит над Ормузским проливом.
По данным источников CNN, в связи с произошедшим инцидентом в Белом доме пройдет встреча, на которой будет обсуждаться возможный ответ на действия Ирана. При этом присутствие на ней Трампа не анонсируется.
На фоне планов Соединенных Штатов отправить на Ближний Восток дополнительно тысячу военных, действия иранских ВВС могут обострить ситуацию в регионе. Однако, как заявила НСН завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян, стороны все еще надеются на разрешение конфликта путем переговоров.
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