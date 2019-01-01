В РАН связали сбитый Ираном беспилотник США с убийством Хашогги

«[Сбитый беспилотник] усугубит в основном словесную часть этого узла, то есть возможно даст некие подачи тем, кто будирует иранскую тему. Я же обратила внимание на то, что вчера было выступление представителя ООН по правам человека по поводу убийства саудовского журналиста Хашогги и роль в этом наследного саудовского принца. Я увидела в этом месседж Ирану и желание отвлечь от иранской темы. В данном случае я намекаю на то, что саудовский принц является основным зачинщиком антииранской истерии в Саудовской Аравии. Это было очень забавно и интересно. Было ясно, что это было сделано для того, чтобы все-таки дать понять иранцам, что переговоры лучше всего остального. Так что я думаю, что если они сбили беспилотник в своем воздушном пространстве, то и это тоже довольно быстро канет [в Лету]», — сказала востоковед.

Напомним, что журналист американского издания Washington Post Джамаль Хашогги был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, его тело так и не было обнаружено. Некоторые СМИ связывали убийство с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

