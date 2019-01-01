В РАН связали сбитый Ираном беспилотник США с убийством Хашогги
Завотделом политологии журнала РАН «Восток» рассказала НСН о дальнейшем развитии конфликта на Ближнем Востоке.
Иран заявил, что сбил американский беспилотник, который нарушил его воздушные границы близ Персидского залива. В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk нарушил границу Ирана и был сбит ВВС КСИР. Инцидент произошел на северном берегу Персидского залива в провинции Хормозган.
На фоне планов Соединенных Штатов отправить на Ближний Восток дополнительно тысячу военных, действия иранских ВВС могут обострить ситуацию в регионе. Однако, как заявила НСН завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян, стороны все еще надеются на разрешение конфликта путем переговоров (слушайте аудио).
«[Сбитый беспилотник] усугубит в основном словесную часть этого узла, то есть возможно даст некие подачи тем, кто будирует иранскую тему. Я же обратила внимание на то, что вчера было выступление представителя ООН по правам человека по поводу убийства саудовского журналиста Хашогги и роль в этом наследного саудовского принца. Я увидела в этом месседж Ирану и желание отвлечь от иранской темы. В данном случае я намекаю на то, что саудовский принц является основным зачинщиком антииранской истерии в Саудовской Аравии. Это было очень забавно и интересно. Было ясно, что это было сделано для того, чтобы все-таки дать понять иранцам, что переговоры лучше всего остального. Так что я думаю, что если они сбили беспилотник в своем воздушном пространстве, то и это тоже довольно быстро канет [в Лету]», — сказала востоковед.
Напомним, что журналист американского издания Washington Post Джамаль Хашогги был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, его тело так и не было обнаружено. Некоторые СМИ связывали убийство с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
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