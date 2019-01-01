Путин: Война США с Ираном будет катастрофой

Владимир Путин на прямой линии в ответ на вопрос, начнется ли война между США и Ираном, который в Вашингтоне обвиняют в диверсиях против танкеров, заявил, что такой конфликт стал бы катастрофой.

«Это было бы катастрофой. В регионе как минимум. Но и для тех, кто предпринял бы попытки такого рода, это имело бы печальные последствия. Последствия такого очень сложно просчитать. Иран это шиитская страна. Жители там готов на крайности для защиты своей страны. Сам Иран сотрудничает с МАГАТЭ, санкций он никаких не заслуживает», - подчеркнул глава государства.

Ранее он призвал не называть возможное соглашение с США по Сирии «сделкой».

