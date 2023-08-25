Трамп заявил, что явится в тюрьму и сдастся властям
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что явится в тюрьму в Джорджии и сдастся властям.
Ранее он заявил, что готов пойти под арест с гордостью, так как «никто никогда не боролся за чистоту выборов». Адвокаты бывшего президента требуют начать разбирательство раньше, о чем свидетельствует соответствующий документ с прошением.
По прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста. Они подвергнутся обыску, после чего – фотографированию. У них также возьмут отпечатки пальцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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