Трамп заявил, что явится в тюрьму и сдастся властям

Ранее он заявил, что готов пойти под арест с гордостью, так как «никто никогда не боролся за чистоту выборов». Адвокаты бывшего президента требуют начать разбирательство раньше, о чем свидетельствует соответствующий документ с прошением.

По прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста. Они подвергнутся обыску, после чего – фотографированию. У них также возьмут отпечатки пальцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

