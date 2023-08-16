Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия до 25 августа должны будут добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где они будут формально арестованы, сообщает CNN.

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По прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста. Они подвергнутся обыску, после чего – фотографированию. У них также возьмут отпечатки пальцев.

Ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис заявила, что Трампу и другим обвиняемым предписано сдаться властям не позднее 25 августа, после чего они должны будут предстать перед судом.

Президент США Джо Байден использует департамент юстиции, чтобы убрать экс-главу государства Трампа из новой президентской гонки, однако это ему не позволит сделать действующая Конституция США. Об этом НСН заявил президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

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