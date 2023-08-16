По прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста. Они подвергнутся обыску, после чего – фотографированию. У них также возьмут отпечатки пальцев.

Ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис заявила, что Трампу и другим обвиняемым предписано сдаться властям не позднее 25 августа, после чего они должны будут предстать перед судом.

Президент США Джо Байден использует департамент юстиции, чтобы убрать экс-главу государства Трампа из новой президентской гонки, однако это ему не позволит сделать действующая Конституция США. Об этом НСН заявил президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

