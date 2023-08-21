СМИ: Трамп договорился об освобождении под залог

Ранее сообщалось, что Трамп 24 или 25 августа «сдастся» в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия. Адвокаты экс-президента проведут переговоры с офисом окружного прокурора для согласования условий освобождения.

Большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу обвинения во вмешательстве в выборы в 2020 году.

Бывший президент заявил, что оппоненты намерены посадить его в тюрьму на пожизненный срок. Обвинения в свой адрес политик назвал сфабрикованными, сообщает «Радиоточка НСН».

