СМИ: Трамп договорился об освобождении под залог
Бывший президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, передают СМИ.
Ранее сообщалось, что Трамп 24 или 25 августа «сдастся» в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия. Адвокаты экс-президента проведут переговоры с офисом окружного прокурора для согласования условий освобождения.
Большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу обвинения во вмешательстве в выборы в 2020 году.
Бывший президент заявил, что оппоненты намерены посадить его в тюрьму на пожизненный срок. Обвинения в свой адрес политик назвал сфабрикованными, сообщает «Радиоточка НСН».
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