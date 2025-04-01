Трамп заявил, что Вашингтон ведет консультации с КНДР
1 апреля 202505:32
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США поддерживают каналы коммуникации с Северной Кореей.
Глава государства допустил, что на каком-то этапе он может пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым у него «отличные отношения».
«Да, возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент», — отметил Трамп.
Ранее стало известно, что команда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках нового дипломатического курса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru