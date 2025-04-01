Трамп заявил, что Вашингтон ведет консультации с КНДР

Глава государства допустил, что на каком-то этапе он может пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым у него «отличные отношения».

«Да, возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент», — отметил Трамп.

Ранее стало известно, что команда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках нового дипломатического курса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

