Трамп заявил, что в создании вакцины от COVID-19 США идут с опережением

По словам Трампа, США идут с опережением графика в создании вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Он добавил, что испытания находятся на "первой и второй фазах".

Президент добавил, что после создания вакцины ее распространят по штатам страны при помощи американских военных.

Ранее стало известно, что Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором заявил о намерении сделать временную заморозку финансирования ВОЗ США постоянной и пересмотреть членство в организации в случае отсутствия улучшений. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что это попытка Трампа найти виноватых в тяжёлой экономической ситуации, в которую попали США.



