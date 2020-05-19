Трамп заявил, что в создании вакцины от COVID-19 США идут с опережением

Президент США Дональд Трамп рассказал о разработке вакцины от COVID-19 американскими специалистами. Об этом сообщает Интерфакс.

Число жертв коронавируса в США превысило 90 тысяч человек

По словам Трампа, США идут с опережением графика в создании вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Он добавил, что испытания находятся на "первой и второй фазах".

Президент добавил, что после создания вакцины ее распространят по штатам страны при помощи американских военных.

Ранее стало известно, что Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором заявил о намерении сделать временную заморозку финансирования ВОЗ США постоянной и пересмотреть членство в организации в случае отсутствия улучшений. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что это попытка Трампа найти виноватых в тяжёлой экономической ситуации, в которую попали США.


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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусСшаТрамп
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