Число жертв коронавируса в США превысило 90 тысяч человек

По данным организации, общее число зараженных COVID-19 в стране превысило 1,5 млн.

Ранее в середине апреля президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что в стране от последствий заражения коронавирусом умрут гораздо меньше 100 тысяч человек.

В настоящее время США является страной с наибольшим числом случаев заражений коронавирусом нового типа, а также первыми по показателям летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

