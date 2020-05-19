Число жертв коронавируса в США превысило 90 тысяч человек

Более 90 тысяч граждан Соединенных штатов умерли от последствий заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса (США), ведущий собственную статистику на основе данных властей.

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По данным организации, общее число зараженных COVID-19 в стране превысило 1,5 млн.

Ранее в середине апреля президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что в стране от последствий заражения коронавирусом умрут гораздо меньше 100 тысяч человек.

В настоящее время США является страной с наибольшим числом случаев заражений коронавирусом нового типа, а также первыми по показателям летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
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