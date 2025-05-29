США начинают массовое производство модернизированной термоядерной авиабомбы

Соединенные Штаты Америки в июле запустят полноформатное производство модернизированный ядерной авиабомбы В61, предназначенной для вооружения стратегической авиации. Об этом объявило Национальное агентство по ядерной безопасности.

Мощность модернизированного боеприпаса достигает 360 килотонн в тротиловом эквиваленте. Считается, что это одна из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США.

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Министр энергетики США Крис Райт ранее сообщил о завершении сборки первой серийной авиабомбы B61-13 – новейшей модификации семейства ядерного оружия B61. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Райт пояснил, что модернизация ядерного арсенала США проводится в рамках реализации программы «Мир через силу» президента Дональда Трампа.

Каждая такая бомба, по оценке экспертов, обходится американскому военному бюджету приблизительно 30 миллионов долларов. Среди конструктивных изменений выделяется новое хвостовое оперение. Оно делает ядерный боеприпас управляемым и более точным.

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Фото: energy.gov/nnsa
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