США начинают массовое производство модернизированной термоядерной авиабомбы
Соединенные Штаты Америки в июле запустят полноформатное производство модернизированный ядерной авиабомбы В61, предназначенной для вооружения стратегической авиации. Об этом объявило Национальное агентство по ядерной безопасности.
Мощность модернизированного боеприпаса достигает 360 килотонн в тротиловом эквиваленте. Считается, что это одна из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США.
Министр энергетики США Крис Райт ранее сообщил о завершении сборки первой серийной авиабомбы B61-13 – новейшей модификации семейства ядерного оружия B61. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Райт пояснил, что модернизация ядерного арсенала США проводится в рамках реализации программы «Мир через силу» президента Дональда Трампа.
Каждая такая бомба, по оценке экспертов, обходится американскому военному бюджету приблизительно 30 миллионов долларов. Среди конструктивных изменений выделяется новое хвостовое оперение. Оно делает ядерный боеприпас управляемым и более точным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автоюрист: Из-за валокордина и корвалола можно лишиться водительских прав
- Большую змею нашли в подвале дома в Москве
- Песков назвал «вопиющей ситуацией» угрозы семье Мединского
- СМИ: Певец Тимур Родригез официально развелся с женой
- Экономист допустил снижение ключевой ставки в июне
- В Канаде эвакуируют 17 тысяч человек из-за лесных пожаров
- Российская армия заняла Шевченко Первое в ДНР
- США начинают массовое производство модернизированной термоядерной авиабомбы
- ЕГЭ запретили проводить за круглыми столами
- ВС РФ взяли под контроль Строевку в Харьковской области и два села в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru