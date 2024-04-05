Трамп заявил, что позвонил бы Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил радиоведущему Хью Хьюитту, что позвонил бы президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Суд арестовал трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

«...Я бы дал ему знать», — сказал экс-президент.

Ранее Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе». Речь идет о нанесении ущерба единству РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Крокус Сити ХоллТерактыВладимир ПутинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры