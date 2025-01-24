Трамп заявил, что получает сигналы о готовности Путина к встрече с ним
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что получает сигналы о готовности президента России Владимира Путина провести с ним личную встречу.
По его словам, «Россия хочет заключить сделку». Глава Белого дома указал, что он встретится с российским коллегой, как только стороны смогут это сделать. Также Трамп отметил, что не уверен, смогут ли санкции заставить Москву начать переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины.
Американский президент США также дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему о «готовности заключить сделку» касательно урегулирования конфликта между Киевом и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru