Трамп заявил, что не против приезда Зеленского

На встрече речь пойдет о том, как Киев собирается возвращать ранее предоставленные США средства. Также обсуждается подписание сделки о природных ресурсах Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский может прилететь в Вашингтон на церемонию подписания сделки о полезных ископаемых с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

