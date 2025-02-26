Трамп заявил, что не против приезда Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не возражает против приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля, если он этого хочет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения журналистов администрации США.

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На встрече речь пойдет о том, как Киев собирается возвращать ранее предоставленные США средства. Также обсуждается подписание сделки о природных ресурсах Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский может прилететь в Вашингтон на церемонию подписания сделки о полезных ископаемых с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

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