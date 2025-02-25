Трамп заявил, что намерен посетить Москву

По его словам, это произойдет в будущем в случае урегулирования конфликта вокруг Украины. Президент посчитал, что посещение парада Победы на 9 мая было бы «слишком скорым».

«Но в подходящее время я бы поехал в Москву», — отметил Трамп.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренностей о визите Трампа в Москву в День Победы пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

