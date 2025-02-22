Песков: Договоренности о визите Трампа в Россию на 9 мая нет

Договоренностей о визите президента США Дональда Трампа в Москву в День Победы пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК.

Представитель Кремля ответил отрицательно на соответствующий вопрос.

Ранее издание Le Point сообщило, что американский президент якобы может посетить Россию 9 мая. При этом Дональд Трамп сообщал об отсутствии планов ехать в Москву в День Победы.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что конкретики по возможной встрече президентов России и США нет, существует лишь «понимание необходимости» и установка хорошо подготовить эту встречу.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваВизитДональд ТрампДмитрий Песков

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