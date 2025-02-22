Песков: Договоренности о визите Трампа в Россию на 9 мая нет
Договоренностей о визите президента США Дональда Трампа в Москву в День Победы пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК.
Представитель Кремля ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
Ранее издание Le Point сообщило, что американский президент якобы может посетить Россию 9 мая. При этом Дональд Трамп сообщал об отсутствии планов ехать в Москву в День Победы.
Накануне Дмитрий Песков заявил, что конкретики по возможной встрече президентов России и США нет, существует лишь «понимание необходимости» и установка хорошо подготовить эту встречу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Договоренности о визите Трампа в Россию на 9 мая нет
- Путин назвал Орешкина «фокусником» на Форуме будущих технологий
- В СБУ задержали жительницу Николаева за критику ВСУ и Зеленского
- СМИ: Зеленский хочет встретиться с Трампом до встречи с Путиным
- Губернатор Вологодской области Филимонов опроверг слухи о своей смерти
- Путин заявил о возможности сотрудничества с Илоном Маском в науке и технологиях
- Кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезда дальнего следования
- Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе
- Курс Ethereum падает после рекордного хищения на криптобирже Bybit
- АКОРТ: Снижение цен на яйца замедлило рост стоимости блинов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru