Трамп заявил, что готов занять пост спикера Конгресса США
Экс-лидер США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что готов занять пост спикера Палаты представителей.
Речь идет о коротком сроке. «Я делаю это не потому, что хочу – я сделаю это, если необходимо, если они не смогут принять свое решение», – сказал бывший президент.
Он отметил, что готов занять пост на «30-, 60- или 90-дневный период». При этом он сохраняет основное внимание на кампании по выбору президента США.
Трамп планирует приехать в Вашингтон на переговоры с республиканцами в Палате представителей Конгресса США перед выборами нового спикера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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