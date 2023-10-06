Трамп заявил, что готов занять пост спикера Конгресса США

Речь идет о коротком сроке. «Я делаю это не потому, что хочу – я сделаю это, если необходимо, если они не смогут принять свое решение», – сказал бывший президент.

Он отметил, что готов занять пост на «30-, 60- или 90-дневный период». При этом он сохраняет основное внимание на кампании по выбору президента США.

Трамп планирует приехать в Вашингтон на переговоры с республиканцами в Палате представителей Конгресса США перед выборами нового спикера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

