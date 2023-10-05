ФБР не подтвердило сообщения о слежке за сторонниками Трампа

Федеральное бюро расследований США не подтвердило сообщения о слежке за сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа по политическим мотивам, сообщает РБК.

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При этом бюро указало на возможность таких действий при наличии соответствующих оснований. ФБР ведет расследования в отношении тех, кто «совершает акты насилия или угрожает насилием».

Ранее Newsweek со ссылкой на засекреченные данные написал, что ФБР тайно следит за сторонниками Трампа на фоне приближающихся выборов президента США.

Ранее Верховный суд США отказался запрещать Трампу участвовать в выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ФБРСШАВыборы Президента СШАДональд Трамп

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