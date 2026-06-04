Как сообщает RT, во время выступления на ПМЭФ он отметил, что создателям фильмов навязывают повестку.

«Я даже получил когда-то записку. В ней говорилось, что любой фильм, который вы снимаете, — в нём в ведущих ролях должны быть представители культур сексуально раскрепощённых», - сказал Сигал.

Он добавил, что в противном случае работы режиссёров не смгут претендовать на «Оскар» или другие награды.

Ранее Сигал заявил, что решил снять фильм о Донбассе в качестве ответа на искажение действительности в западной пропаганде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».