Трамп заявил, что дал России только санкции и горе
Глава США Дональд Трамп признался журналистам, что во время первого президентства лишь досаждал России.
По его словам, он дал только санкции и горе. При этом, по словам американского лидера, несмотря на то, что он выделил Украине ракетный комплекс Javelin, «потом они обсуждают, как я близок России».
Так Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны Киева и Европы. Он отметил, что его действия никогда не шли на пользу Москве.
Ранее стало известно, что Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых санкций с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru