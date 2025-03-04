Трамп заявил, что дал России только санкции и горе

По его словам, он дал только санкции и горе. При этом, по словам американского лидера, несмотря на то, что он выделил Украине ракетный комплекс Javelin, «потом они обсуждают, как я близок России».

Так Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны Киева и Европы. Он отметил, что его действия никогда не шли на пользу Москве.

Ранее стало известно, что Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых санкций с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

