Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты

По его словам, при Байдене США «разваливаются, уподобляясь государствам третьего мира». «Взгляните на наши аэропорты, я имею в виду то, насколько они плохи», — указал Трамп.

Политик также заявил, коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов через границу с Мексикой превращают Соединенные Штаты в страну третьего мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

