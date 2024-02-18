Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты

Бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган, заявил, что действующего президента Джо Байдена контролируют фашисты.

Трамп: Американская мечта стала кошмаром

По его словам, при Байдене США «разваливаются, уподобляясь государствам третьего мира». «Взгляните на наши аэропорты, я имею в виду то, насколько они плохи», — указал Трамп.

Политик также заявил, коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов через границу с Мексикой превращают Соединенные Штаты в страну третьего мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШАДжо БайденДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры