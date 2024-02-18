Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
Бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган, заявил, что действующего президента Джо Байдена контролируют фашисты.
По его словам, при Байдене США «разваливаются, уподобляясь государствам третьего мира». «Взгляните на наши аэропорты, я имею в виду то, насколько они плохи», — указал Трамп.
Политик также заявил, коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов через границу с Мексикой превращают Соединенные Штаты в страну третьего мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru