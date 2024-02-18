Трамп: США превращаются в страну третьего мира

«Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира. Мы, в действительности, уже во многих отношениях превратились в нее – взгляните хотя бы на нашу южную границу», — заявил политик.

Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным в мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

