Трамп: США превращаются в страну третьего мира
Коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов через границу с Мексикой превращают Соединенные Штаты в страну третьего мира, сообщил выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
«Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира. Мы, в действительности, уже во многих отношениях превратились в нее – взгляните хотя бы на нашу южную границу», — заявил политик.
Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным в мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru