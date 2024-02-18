Трамп: США превращаются в страну третьего мира

Коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов через границу с Мексикой превращают Соединенные Штаты в страну третьего мира, сообщил выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

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«Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира. Мы, в действительности, уже во многих отношениях превратились в нее – взгляните хотя бы на нашу южную границу», — заявил политик.

Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным в мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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