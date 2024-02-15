Трамп: Американская мечта стала кошмаром

Американской мечты больше нет, есть только кошмар и движение в ад, сообщил на митинге сторонников экс-глава США Дональд Трамп.

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«Давненько вы не слышали про американскую мечту, теперь это американский кошмар. При администрации Трампа вам было лучше, стране было намного лучше. Сегодня наша страна движется в ад», — указал политик.

Ранее стало известно, что Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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