Трамп: Американская мечта стала кошмаром

«Давненько вы не слышали про американскую мечту, теперь это американский кошмар. При администрации Трампа вам было лучше, стране было намного лучше. Сегодня наша страна движется в ад», — указал политик.

Ранее стало известно, что Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

