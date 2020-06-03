Трамп захотел ядерный пакт с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить с Россией ядерный пакт.
«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», — заявил американский лидер в эфире радио Fox.
Срок договора СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений истекает в 2021 году, сообщает Ura.ru. США заявляют, что для продления договора в него необходимо включить Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее не входили в документ.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что США назначат Китай виновным в крахе договора по СНВ-3.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
432 тыс.+8 536 / сут.
Умерли
5 215+178 / сут.
Выздоровели
196 тыс.+8 972 / сут.
- Лукашенко распустил правительство Белоруссии
- Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по факту утечки топлива в Норильске
- МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в ближайшие часы
- Трамп захотел ядерный пакт с Россией
- Трамп рассказал, как Путин завоевал его доверие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru