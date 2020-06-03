Трамп захотел ядерный пакт с Россией

Срок договора СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений истекает в 2021 году, сообщает Ura.ru. США заявляют, что для продления договора в него необходимо включить Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее не входили в документ.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что США назначат Китай виновным в крахе договора по СНВ-3.







