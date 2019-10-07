Трамп захотел «выйти из бесконечных войн» США

Он также заявил, что Сирия, Россия, Европа, Турция, Ираку, Иран и курды сами должны разобраться в сложившейся ситуации и решит, что делать с боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая в РФ).

«Мы находимся в 7000 милях от них и победим ИГ снова, если они придут куда-нибудь рядом с нами», - добавил американский президент, напомнив, что США поддерживали курдов, предоставляя им огромные суммы денег и оборудование.

Ранее стало известно, что США не будут принимать участие в операции, которую Турция планирует на севере Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Также он отметил, что Вооруженные силы США не будут находиться поблизости от места проведения операции. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев пояснил в эфире НСН, что США таким образом бросают своего союзника по борьбе с террористами в Сирии.

