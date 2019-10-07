Трамп захотел «выйти из бесконечных войн» США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США пора «выйти из этих бесконечных войн» и вернуть своих граждан, воюющих в других странах, домой. Так он прокомментировал ситуацию с выведением американских войск из Сирии, передаёт RT.
«Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней <...>. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. <...> Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой», - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Он также заявил, что Сирия, Россия, Европа, Турция, Ираку, Иран и курды сами должны разобраться в сложившейся ситуации и решит, что делать с боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая в РФ).
«Мы находимся в 7000 милях от них и победим ИГ снова, если они придут куда-нибудь рядом с нами», - добавил американский президент, напомнив, что США поддерживали курдов, предоставляя им огромные суммы денег и оборудование.
Ранее стало известно, что США не будут принимать участие в операции, которую Турция планирует на севере Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Также он отметил, что Вооруженные силы США не будут находиться поблизости от места проведения операции. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев пояснил в эфире НСН, что США таким образом бросают своего союзника по борьбе с террористами в Сирии.
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